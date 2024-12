Un gol per entrare nella storia: Zalayeta, i tifosi Juve non dimenticano© .

"Tanti auguri Panterone". La Juventus ha postato sui social, come spesso accade per le ricorrenze dei compleanni, un massaggio di auguri all'ex attaccante bianconero. Un soprannome difficile da dimenticare, soprattutto per chi quegli anni ha seguito da vicino la squadra di Lippi e tutti i suoi campioni. Da Buffon a Thuram, da Nedved a Trezeguet e Del Piero, da Montero a Davids. Insomma, una formazione ricca di giocatori importanti e dove è stato tra i protagonisti anche un certo Marcelo Zalayeta , attaccante di fisico e potenza, in grado di determinare con i suoi gol dalla panchina. In particolare i tifosi ne hanno ricordato uno in Champions League.

Zalayeta, il compleanno e i ricordi di Barcellona

5 dicembre 1978: 46 anni per l'attaccante uruguaiano, nativo di Montevideo, con la Juve nel cuore. I bianconeri sono stati la sua prima squadra italiana. Nel 1997 è arrivato dal Penarol e all'esordio ha firmato il suo primo gol in Serie A (contro il Napoli). Una rete da record perché è stato il più giovane marcatore straniero nella storia del club (almeno fino all'arrivo di Yildiz). A Torino è andato e tornato per ben tre volte: la stagione del suo arrivo, dal 2001 al 2004 (una piccola parentesi al Perugia) e poi fino al 2007 in maglia bianconera. A far entrare Zalayeta nella storia della Juve, però, è stato un gol in particolare, ovvero quello segnato al Camp Nou di Barcellona nel 2003. Quarto di finale di ritorno della Champions League: dopo l'1-1 dell'andata la Juve è costretta a gettare il cuore oltre all'ostacolo per superare gli spagnoli in casa loro.

Una vera e propria sfida che ha trovato nel 'Panterone' il protagonista perfetto di questa pagina di storia indimenticabile. L'1-1 firmato Nedved e Xavi ha portato la gara ai supplementari ma con la Juve in dieci per l'espulsione di Davids. Alla fine è stata l'intuizione di Marcello Lippi (oltre alle parate decisive di Buffon) a permettere ai bianconeri di andare in semifinale: dentro Birindelli e Zalayeta. Ed è proprio da loro ad arrivare la rete del 2-1: cross del terzino e zampata di destro dell'attaccante uruguaiano. Il popolo della Juve è andato in estasi e forse ancora adesso: "Quel goal al Barça mi sta ancora facendo urlare" ha scritto qualche tifoso sotto al post del club.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE