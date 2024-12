Barbieri tra Juve e MasterChef: "Motta da punire. Scudetto? Speriamo non Napoli"

Barbieri e il nuovo MasterChef

Bruno Barbieri ha presentato su Sky la nuova stagione: "Ormai è un must che a Natale arrivi MasterChef ed è il regalo che vogliamo fare ai nostri telespettatori. Il mantra della prossima stagione sarà "tutto può succedere", ne abbiamo combinate di tutte e abbiamo ribaltato anche le regole, schemi e meccanismi. Se ci siamo ispirati alla nuova Champions? Può essere, quest'anno ci saranno ad esempio i blind test e bisognerà sempre convincere tutti e tre i giudici. Abbiamo cercato di far capire che anche MasterChef cambia e abbiamo alzato l'asticella con cast bellissimi. Ci sono concorrenti bravi".

Barbieri su Juve-Bologna: "Dovevamo punire Motta"

Non solo fornelli, lo chef Bruno Barbieri è anche un grande appassionato di calcio: "Da bolognese sono un po' arrabbiato perché in Champions non stiamo andando benissimo. In campionato siamo lì. Ieri la Juve ha pelato la matta: ha segnato dopo il 90'. Il Bologna ha perso una grande occasione in primis per punire Motta perché noi il suo addio ce lo siamo legati un po' al dito. E poi per smuovere un po' la classifica, non si può andare avanti solo di pareggi".