“Consegnata nel cartone”: la coppa 2006 esposta dall’Inter zimbello social

L'Inter da alcune ore ha cominciato ad esporre nella propria bacheca dei trofei la Coppa dello Scudetto 2005/06, ovvero quel titolo mai vinto sul campo, o meglio il titolo vinto dalla Juventus e poi revocato. Per diversi anni il club nerazzurro ha esposto il titolo nell'Albo d'Oro senza avere un trofeo fisico, poiché l'unica coppa prodotta per quel titolo era stata consegnata alla Juve proprio nel 2006, dopo aver vinto il campionato e prima che la vicenda Calciopoli prendesse piede. L'Inter, in seguito alla rinuncia da parte dei bianconeri all'ultimo ricorso, ha così inoltrato richiesta alla Lega di Serie A, che ha consentito nel mettere a disposizione il trofeo per i nerazzurri. Una notizia che, ovviamente, non ha lasciato indifferenti i tifosi sui social.

Inter e la coppa del 2006: tifosi Juve scatenati Se i tifosi dell'Inter rivendicano quello Scudetto, sottolineando come per loro sia il più bello di sempre, i supporter juventini, alla notizia del trofeo del 2006 arrivato solo oggi nella bacheca dell'Inter, non hanno risparmiato commenti sagaci. Si passa da "Consegna avvenuta con ritardo rispetto al momento dell’acquisto" a "Un trofeo mai vinto e mai alzato al cielo. -15 punti sul campo, andatene fieri". C'è chi invece afferma "Dietro c’è la dicitura - Originale esposto al J-Museum", e chi invece sottolinea "Quindi dopo 18 anni vi hanno dato una coppa (non quella originale perché su quella c’è scritto Juventus) dimostrando per l’ennesima volta che non l’avete mai vinta ma vi è piovuta dal cielo".

Qualche tifoso juventino punzecchia "Questa l'abbiamo anche noi nella sala trofei, non molto distante da quella del 5 maggio che però voi non avete". Qualche altro, rimarcando come per i tifosi Juve quello del 2006 dato all'Inter sia lo 'Scudetto di cartone', avvisa "Occhio che la sala non sia umida perché il cartone si deteriora". C'è chi invece ironizza sull'imballaggio di cartone con cui è stato consegnato il trofeo. Fino ad arrivare alla nota foto che ritrae l'attuale presidente Inter Beppe Marotta durante una festa dei suoi anni alla Juve in cui indicava i 36 Scudetti vinti all'epoca dai bianconeri, quindi compresi i due poi revocati. Uno scatto pubblicato a cui un tifoso juventino ha accompagnato la scritta "L'attuale presidente dell'Inter la pensa diversamente". Infine c'è chi posta l'immagine della Juve che solleva la coppa di quello Scudetto, scrivendo: "Juventus Campione d'Italia 2006. Il resto conta meno di zero". WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE



© RIPRODUZIONE RISERVATA