Motta, diretta conferenza Juventus-Fiorentina: le dichiarazioni

La Juventus in stagione non ha mai centrato tre vittorie di fila tra tutte le competizioni e contro la Fiorentina potrebbe raggiungere questo piccolo traguardo per rilanciarsi in classifica. I bianconeri ospiteranno la squadra di Palladino all'Allianz Stadium: la Viola viene da due sconfitte di fila in Serie A contro il Bologna e l'Udinese e cerca riscatto. Thiago Motta è pronto a parlarne in conferenza stampa.