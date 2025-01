Juve, altro infortunio! Stop nel riscaldamento, fuori quasi in lacrime

È cambiata la formazione della Juventus pochi minuti prima del fischio iniziale di Juventus-Milan. Francisco Conceicao ha infatti accusato un piccolo problema muscolare ed partito dalla panchina (ma senza possibilità di scendere in campo). Al suo posto ha giocato Kenan Yildiz da titolare, come annunciato dal club bianconero sui propri social. Al 21' del primo tempo il gioiello turco ha anche trasformato il gol che ha portato in vantaggio i bianconeri di Thiago Motta.

Juve-Milan, Conceicao fuori in lacrime L'esterno portoghese classe 2002 è stato costretto a fermarsi durante il riscaldamento per un problema muscolare, più precisamente al flessore, che verrà valutato in maniera più approfondita nelle prossime ore. Molto probabilmente però le possibilità di vederlo in campo nell'eventuale finale di Supercoppa italiana contro l'Inter sono molto basse, vicine allo zero. Conceicao ha abbandonato il campo quasi in lacrime dopo essere stato consolato da Dusan Vlahovic e dal resto dei compagni di squadra. Per l'ex Porto si trattava infatti di una partita più che speciale, con il confronto con il padre sulla panchina del Milan.

Infortunio Conceicao, i commenti dei tifosi La notizia dell'infortunio del numero 7 portoghese non è stata presa bene in casa Juventus, con i tifosi che hanno accolto la notizia tra ironia e disperazione: "Piccolo problema: torna per dare l'addio al calcio" e "Prossima tappa prima di tornare a Torino: Lourdes" o ancora "Quando si dice iniziare l'anno come si è finito. Sono già sfinita".

