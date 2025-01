Atalanta-Juventus, i convocati: le decisioni su Vlahovic, Conceicao e Retegui

Dopo la conferenza stampa odierna di Thiago Motta, che aveva anticipato l'esclusione di Francisco Conceicao, la Juventus ha diramato la lista dei convocati ufficiali per la gara contro l'Atalanta. I bianconeri scenderanno infatti in campo martedì 14 gennaio alle 20:45 per il recupero della 19esima giornata, rinviata a causa dell'impegno delle due squadre in Supercoppa italiana.