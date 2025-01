Kolo Muani è della Juve! L’arrivo a Torino e i dettagli del colpo mercato

Mercato Juve, parola a Giuntoli

Il lavoro di Giuntoli non finisce qui: ecco i primi due colpi, però manca ancora almeno un difensore centrale di alto profilo. Prima del match con l’Atalanta il dt bianconero, pur senza fare nomi, ha dato le linee guida dei prossimi venti giorni di mercato del club bianconero: «Abbiamo affrontato un periodo complicato con tre infortuni che hanno limitato le nostre rotazioni. Stiamo lavorando per dare al tecnico calciatori di qualità che possano fare la differenza. Gennaio è un mese difficile per gli acquisti, ma faremo il possibile. In arrivo Kolo Muani? Quello più vicino è Alberto Costa, per il quale siamo ormai ai dettagli, dobbiamo formalizzare. Per quanto riguarda gli altri, per il momento non posso dire altro poiché non c’è niente di definito, ma siamo fiduciosi: stiamo seguendo giocatori di livello che possano darci una mano».