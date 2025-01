Mercato Juve LIVE: la giornata in diretta

È il giorno del mercato Juve: dopo Alberto Costa anche Kolo Muani è atteso a Torino per le visite mediche di rito e per firmare con la Juventus. I bianconeri nella giornata di ieri hanno ricevuto la risposta affermativa da parte del giocatore, che era corteggiato anche dalla Premier League, dopo l'accordo raggiunto con il PSG . La punta arriva con la formula del prestito secco, che ha convinto la Vecchia Signora dopo le richieste di obbligo di riscatto iniziali. Ora Thiago Motta avrà un supporto in più per la zona offensiva, dopo aver giocato con i calciatori contati a causa deglli infortuni di Vlahovic, Nico Gonzalez e del lungodegente Milik. Intanto Giuntoli è al lavoro per cercare di riempire i vuoti nella rosa della Vecchia Signora.

18:33

Tifosi Juve impazienti per Kolo Muani

Arrivo atteso in serata, visite mediche domani e possibile debutto già col Milan. I tifosi Juve intanto sono già impazienti di vedere arrivare Kolo Muani, con l'ultimo post su Instagram del calciatore (datato 26 marzo) preso d'assalto dai sostenitori bianoneri. Da "Ti aspettiamo campionato" passando per gli innumerevoli messaggi di benvenuto, tra cui un "Benvenuto nella migliore famiglia italiana" con tanto di cuori bianconeri.

18:19

Posticipate le visite di Kolo Muani

Ritardo nell'arrivo di Kolo Muani all'aeroporto di Caselle. L'attaccante arriverà solo in serata a Torino e dunque, come rivelato da Sky Sport, le visite mediche sono rimandate alla mattinata di domani.

18:16

Motta, il sorriso che 'annunciava' Kolo Muani

A seguito dell'1-1 contro l'Atalanta Thiago Motta è stato intervistato da Dazn. Dopo aver espresso il fastidio per la gara non vinta, si è lasciato andare ad un grande sorriso alla domanda sui rinforzi in arrivo dal calciomercato, per poi tornare serio e glissare: "Non parlo di mercato". Un sorriso che lasciava, evidentemente, presagire buone notizie nel mercato in entrata.

18:02

Kolo Muani e l'investimento record del Psg

Nonostante il feeling con Luis Enrique non sia scattato, quello fatto dal Psg per assicurarsi Kolo Muani dall'Eintracht Francoforte fu un investimento da record. L'attaccante venne acquistato per 95 milioni di euro, diventato il terzo colpo più oneroso nella storia del club parigino: più cari di lui solo Mbappé (180 milioni) e Neymar (222 milioni).

17:48

Partenza ritardata per Kolo Muani

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, la partenza del centravanti francese direzione Torino avverrà solo nel tardo pomeriggio. Nonostante ciò dovrebbe svolgere una prima parte delle visite mediche già in serata, per poi completarle nella mattinata di domani.

17:34

Questione difensore, i nomi sul taccuino

Risolto il nodo attaccante con l'arrivo di Kolo Muani, Giuntoli punta a chiudere per un centrale. Con Araujo che sembra destinato a rimane al Barcellona, diversi i nomi su cui si sta lavorando: da Hancko a Tomori passando per Danso.

17:23

"Kolo Muani, battuti due club di Premier"

Con l'accordo ormai raggiunto per l'approdo alla Juve, arrivano ulteriori indiscrezioni dall'Inghilterra sull'affare che ha portato Kolo Muani in bianconero. Secondo il Daily Mail, infatti, il Tottenham avrebbe spinto per arrivare all'attaccante salvo poi doversi arrendere. Su di lui anche l'Arsenal, che avrebbe frenato il proprio tentativo a causa dell'ingaggio del calciatore. A spuntarla, alla fine, la squadra di Thiago Motta.

17:12

L'impatto sui conti Juve

L'arrivo di Kolo Muani in prestito dal Psg che impatto avrà sui conti del club bianconero? Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il costo dell'ingaggio del centravanti francese per metà stagione sarà di 2.5 milioni di euro netti, ossia 4.6 milioni di euro lordi.

17:00

I gol con la Francia e la gloria sfiorata da Kolo Muani

L'attaccante ha dimostrato di avere personalità e con la Francia lo ha confermato. Nella semifinale dell'Europeo del 2024 ha aperto le danze, prima della rimonta della Spagna. Mentre nel 2022 ha sfiorato la gloria eterna con quel pallone del possibile 4-3 disinnescato dal Dibu. Ma in precedenza era stato comunque decisivo. La Juve quindi può contare su un rinforzo internazionale.

16:48

Kolo Muani: le origini di Mbappé, ma al Psg...

Kolo Muani e Mbappé sono nati e cresciuti nella stessa città, ma al Psg il nuovo acquisto della Juve non è riuscito ad incidere a causa anche delle scelte di Luis Enrique. Ora avrà voglia di riscatto, così come la squadra che è pronto ad accoglierlo.

16:33

Kolo Muani subito utile

Vista l'assenza di Vlahovic e la posizione defilata scelta per Nico Gonzalez, Thiago Motta contro l'Atalanta ha giocato senza punta. E Kolo Muani si sarebbe sposato alla perfezione in tutte quelle trame che hanno lanciato Koopmeiners in profondità.

16:18

"Alberto Costa avrà un futuro straordinario"

"Il ragazzo avrà un futuro fantastico, su questo non ho dubbi" - ha detto Rui Borges, l'allenatore dello Sporting che ha lanciato Alberto Costa al Vitoria Guimaraes e che lo avrebbe rivoluto anche a Lisbona.

16:04

Kolo Muani e il paragone fatto da Henry

Henry in passato ha paragonato il francese a Nwankwo Kanu, il nigeriano ex Arsenal e Inter che però Kolo Muani non conosceva: “Ero troppo piccolo quando giocava. Dopo che mi hanno riferito il paragone di Henry sono subito andato a vederlo su Youtube. Cavolo, era incredibile Kanu“

15:50

Kolo Muani e il retroscena con Thiago Motta

A convincere il giocatore a scegliere la Juventus ci ha pensato direttamente Thiago Motta, infatti l'allenatore bianconero ha avuto un ruolo importante nel dialogare con il francese ed è stato in contatto con lui telefonicamente.

15:39

La storia di Kolo Muani: Mbappé, l'Italia e la Francia

Ha soli 26 anni ma la storia di Kolo Muani è ricca di eventi: il primo approccio con l'Italia, il legame con Mbappé, le istantanee con la Francia e non solo.

15:27

Milik al J Medical: "Sto bene"

Il polacco dopo la visita di controllo al J Medical ha incontrato i tifosi all'uscita e ha rassicurato tutti: "Sto bene".

15:23

Kolo Muani e la stagione da bomber

Alla Juve si chiedono: potrà fare i gol richiesti da Thiago Motta? La risposta è data dalla sua stagione all'Eintracht Francoforte nel 2022/2023 quando da punta ha realizzato 23 gol e 17 assist in 46 partite.

15:12

Juve con novità, Milan con assenze

In vista del big match contro i rossoneri, Thiago Motta avrà a disposizione le due novità Alberto Costa e Kolo Muani. Al contrario Conceicao dovrà rinunciare a vari titolari.

15:00

Alberto Costa, visite finite: ora la firma

Il terzino brasiliano ha concluso le visite mediche al J Medical (qui le immagini) e ora è pronto a mettere nero su bianco con la Juventus.

14:52

Kolo Muani, un tuttofare per Motta

Il francese nella sua carriera ha giocato sia da prima punta sia da ala, può svariare su tutto il fronte offensivo e può garantire a Motta più soluzioni. Non solo vice Vlahovic, potranno anche scendere in campo insieme.

14:41

Alberto Costa, i numeri "verdi"

Alberto Costa è il secondo giocatore più giovane (dietro Martim Fernandes, classe 2006 del Porto) ad aver fornito almeno due assist nella Liga portoghese quest’anno. Ed è terzo dietro soltanto a Keita Kosugi (giapponese, 2006, del Djugarden) e Martim Marques (portoghese, 2004, del Lugano) tra i difensori ad aver trovato la rete in Conference League.

14:26

Cabal al J Medical

Oltre Milik si è rivisto anche il terzino colombiano al J Medical, dopo l'operazione al crociato del ginocchio sinistro dello scorso 26 novembre. Si è recato al centro medico per viste di controllo.

14:19

Kolo Muani e l'Italia nel destino

L'attaccante, prima di accettare la proposta della Juventus, aveva già avuto un confronto con altre squadre italiane. Nel 2015 infatti aveva svolto due provini: con la Cremonese, allora in Serie C, e con il Vicenza. Con i veneti fece un mese di prova, ma non era ancora il suo momento (solitudine e difficoltà nella lingua) e il padre lo richiamò in Francia.

14:08

Alberto Costa e Kolo Muani a disposizione contro il Milan

Entrambi i calciatori saranno a disposizione di Thiago Motta già da domani per preparare il big match contro il Milan.

13:55

"Araujo resta al Barcellona"

Secondo il Mundo Deportivo, il difensore centrale dovrebbe rimanere al Barcellona. Non è bastato quindi lo sforzo della Juve per convincere l'uruguaiano e il club. Stando sempre al quotidiano spagnolo è stato decisivo l'intervento di Deco, ds dei blaugrana.

13:46

Juve, si rivede anche Milik

L'attaccante polacco è passato al J Medical per ulteriori controlli in vista del rientro in campo.

13:43

Kolo Muani-Juve, i dettagli

L’intesa con il Psg è stata trovata sulla base di un prestito secco, senza diritto di riscatto: se poi tutte e tre le parti in causa vorranno discutere di futuro in estate, è probabile che la Juventus possa avere quantomeno una corsia preferenziale in sede di eventuale trattativa. L'obiettivo di Motta ora è di averlo già contro il Milan.

13:20

Kolo Muani atteso a Torino

L'attaccante francese è atteso a Torino per il primo pomeriggio, quando farà conoscenza del mondo bianconero. Svolgerà le visite mediche e poi metterà nero su bianco per iniziare questa avventura sotto la guida di Thiago Motta.

