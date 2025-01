Tomori-Juve, l’ex bianconero frena la trattativa: “Impossibile perché…”

La Juventus deve accelerare per dare a Thiago Motta il tanto cercato difensore per sostituire l'infortunato Bremer. Araujo, che era in cima alla lista, è ormai sfumato e dovrebbe anche firmare il rinnovo con il Barcellona, dopo l'intervento di Deco e le parole di stima da parte del presidente Laporta. Giuntoli deve virare su altri orizzonti, ma il suo sguardo può rimanere anche in Italia. Infatti nell'elenco del direttore sportivo c'è anche Tomori del Milan, che ora ha ritrovato il posto da titolare con l'arrivo di Conceicao ed è pronto a sfidare anche la Juventus nell'imminente big match. Per questo motivo e anche altri, molti sono titubanti sulla possibile apertura dei rossoneri alla trattativa e tra questi anche un ex giocatore della Vecchia Signora.

Legrottaglie frena su Tomori-Juve

Legrottaglie non è convinto di questo trasferimento e ha spiegato il perché ai microfoni di di Sky Sport: "Se la Juventus vuole Tomori, significa che è un giocatore adatto per un certo tipo di gioco. Ma perché dovrebbero darlo ai bianconeri? Poi sarebbero costretti a trovare un altro centrale, difficile da reperire a gennaio. Non credo proprio che il Milan lo farà: se avesse in casa un centrale più forte di Tomori, avrebbe un senso. Ma in questo momento non credo ci siano tanti difensori in grado di poterlo sostituire. Posso sbagliare, ma non credo ci possa davvero essere questo trasferimento. Tra i altri centrali rossoneri è l'unico con quelle caratteristiche: può rompere la linea, andando in avanti in pressione, può recuperare lo spazio in corsa. Credo che il Milan non abbia interesse a cederlo, a meno che non arrivi un'offerta così clamorosa, irrinunciabile per motivi economici. Ma secondo me non faranno quest'operazione".

