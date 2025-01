Non solo Tomori, per la difesa Juve c'è un nuovo nome: chi è Kelly

Non si sblocca la trattativa per Fikayo Tomori del Milan e, procrastinata a giugno quella per Hancko e abbandonata la pista Araujo, in procinto di rinnovare il proprio contratto con il Barcellona, la disperata ricerca di un difensore centrale da consegnare a Thiago Motta da parte del direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli si è spostata ora su Lloyd Kelly del Newcastle. Ironia del destino, il calciatore inglese classe 1998 si è trasferito ai Magpies soltanto la scorsa estate dal Bournemouth, club che, per rimpiazzarlo, ha acquistato proprio dai bianconeri Dean Huijsen.