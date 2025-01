"Voglio vincere almeno un Pallone d'Oro", Yildiz tra sogni e consigli di Messi

Messi+10 è il programma ideato da Adidas per lanciare un nuovo paio di scarpe 'Messi F50 Stellar Triumph'. Una rivisitazione delle iconiche scarpe del Chameleon Pack, indossate prorpio dalla Pulce nel 2010, anno memorabile nella sua straordinaria carriera. Nella lista dei talenti incoronati dal campione argentino è finito anche Kenan Yildiz . Il 10 della Juventus è apparso in uno degli episodi lanciati proprio dal colosso dell'abbigliamento per spiegare i suoi sogni e la possibilità di poter indossare le scarpe con questa firma speciale.

Yildiz, Messi e il Pallone d'Oro

Kenan Yildiz ha raccontato della sua consapevolezza sin da giovane: "Ero sicuro di poter diventare un calciatore perché penso di avere il calcio nel sangue sin da bambino. I miei più grandi sostenitori sono sempre stati i miei genitori, mi venivano a vedere ovunque e in ogni torneo in cui giocavo. Da bambino il sogno era sempre quello di vestire la maglia numero 10 della tua squadra. Era soltanto un grande sogno e per la prima volta si è avverato, questo penso mi abbia dato una grande spinta, per questo cerco sempre di dare il massimo e di aiutare la squadra con le mie qualità".



Sulle scarpe di Messi: "Lo stile di gioco di Messi è unico. Indossare le sue scarpe penso sia semplicemente fantastico". E sui sogni nel cassetto per il futuro: "Tutti quelli che mi conoscono sanno che voglio vincere almeno un Pallone d'oro nella mia carriera. È un grande traguardo ed è sempre stato il mio sogno da bambino". All'interno del video c'è stato anche un commento di Messi, anzi un insegnamento per cercare di raggiungere grandi traguardi: "La cosa fondamentale è sentirsi sé stessi, avere la testa sugli allenamenti, sul gioco, apprendere dai migliori e vivere la vita normalmente come siamo. L'importante nel calcio è quella di capire il gioco, se non si ha questa capacità puoi essere bravo ma diventa tutto più difficile".