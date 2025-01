Motta: "Vlahovic fuori? Scelta tecnica". Koopmeiners: "Perché io capitano"

Motta: "Yildiz, McKennie e Conceicao sono recuperati"

Prima dell'inizio della conferenza, Thiago Motta ha parlato a Sky Sport: "Ritrovare una rosa quasi completa? Abbiamo avuto difficoltà dall'inizio della stagione, adesso mancano solo Arek, Gleison e Juan. Domani dovremo fare una grande partita contro una squadra che sta bene e che sta facendo cose importanti in campionato ed in Champions League, saremo pronti. Il nostro obiettivo è la vittoria. Il Brugge ha fatto bene anche in trasferta, sono giovani, hanno grande energia, sono organizzati e giocano bene a calcio anche in fase difensiva. Se è il nostro momento migliorare? L'importante è dare continuità sia nelle prestazioni che nel risultato. Contro il Milan abbiamo vinto meritatamente, domani vogliamo ripeterci". Infine sulle condizioni di Yildiz, McKennie e Conceicao: "Stanno bene e sono recuperati, per Dusan è lo stesso. Se giocherà? La cosa più importante non è la quantità di minuti in campo, ma la qualità".

Motta: "Vlahovic in panchina è stata una scelta tecnica"

In conferenza stampa Motta ha poi parlato delle possibilità per il reparto offensivo: "Sono felice perché avere tanti giocatori ci dà alternative sia per iniziare che a partita in corso. Questo aiuterà di sicuro la squadra, sperando come sempre che si dia continuità. Vlahovic titolare? Non lo posso dire, la scelta di tenerlo in panchina sabato è stata tecnica. L'importante è la qualità del minutaggio che fanno: 90' o meno, possono fare la differenza sia lui che altri. Ci dobbiamo abituare di più ad un attacco mobile? Vediamo in base al momento e alle partite. Anche Vlahovic può essere mobile, sa giocare e sa muoversi".