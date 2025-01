Diretta Club Brugge-Juventus ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto allo stadio Breydel dove la Juventus è ospite del Brugge nel match valido per la settima giornata della fase campionato di Champions League. In campionato, la Juventus è reduce dalla vittoria interna contro il Milan firmata dalle reti di Mbangula e Weah, condita anche da un'ottima prestazione. In Champions i bianconeri occupano la 14esima posizione a quota 11 punti e vengono dalla vittoria per 2-0 contro il Manchester City di Guardiola. In conferenza stampa, Thiago Motta ha presentato la gara così: Domani dovremo fare una grande partita contro una squadra che sta bene e che sta facendo cose importanti in campionato ed in Champions League, saremo pronti. Il nostro obiettivo è la vittoria. Il Brugge ha fatto bene anche in trasferta, sono giovani, hanno grande energia, sono organizzati e giocano bene a calcio anche in fase difensiva. Se è il nostro momento migliorare? L'importante è dare continuità sia nelle prestazioni che nel risultato. Contro il Milan abbiamo vinto meritatamente, domani vogliamo ripeterci". Il Brugge in Champions ha un solo punto in meno della Juventus ed è reduce dalla vittoria interna contro lo Sporting Lisbona per 2-1.