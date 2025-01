"Zidane? E chi è? Non vale neanche la B": il rifiuto che cambiò la storia Juve

Zinedine Zidane al Newcastle : no, non è una clamorosa indiscrezione di mercato che vorrebbe il francese sulla panchina dei Magpies, ma una situazione che si sarebbe potuta realmente verificare ai tempi in cui il francese giocava a calcio. Un trasferimento che, se si fosse concretizzato avrebbe potuto cambiare radicalmente la sua storia, quella del club inglese e...quella della Juve , squadra in cui si accasò proprio qualche mese più tardi rispetto al no del Newcastle, e in cui iniziò la sua leggenda.

Zidane, il no del Newcastle prima della Juve

A raccontare quanto successo è Barry Silkman, nel suo libro 'The not so secret football agent'. È stato uno dei migliori agenti in fatto di trasferimenti tra anni '90 e inizio anni 2000, indirizzando spostamento di diversi giocatori importanti degli anni passati: Silkman ha lavorato con calciatori del calibro di Jaap Stam, Micah Richards, Tomas Soucek e Yakubu. Oltre a ciò, ha sfiorato uno dei trasferimenti -a postierori- potenzialmente più incredibili della storia del calcio. Nel 1996, Silkman si innamorò di Zinedine Zidane, in quel momento Bordeaux. Non era ancora il campione che vestì le maglie di Juventus e il Real Madrid, vincendo praticamente tutto con i club e con la Francia, ma il suo potenziale era tangibile.

In quegli anni l'agente aveva un buon rapporto con l'allenatore del Newcastle, Kevin Keegan, e propose Zidane al tecnico dei Magpies: "Era il 7 gennaio 1996 e dissi a Kevin che poteva ingaggiare Zidane per 1,2 milioni di sterline: era un affare". Ma l'agente rimase incredulo quando Keegan rifiutò l'opportunità di ingaggiare Zidane. Il Newcastle era stato informato dal suo capo scout che 'Zizou' non fosse abbastanza bravo neanche per il Wolverhampton, in quel momento Championship. Solo pochi mesi dopo si trasferì alla Juve, e il resto è storia. Anni dopo Keegan, dopo aver visto Zidane sbocciare tra i bianconeri prima e al Real Madrid poi, diventando uno dei più grandi di sempre, ammise a Silkman di aver sbagliato: "Più di 20 anni dopo, mi disse che avrebbe dovuto ascoltare me e non il suo scout, e che ero il miglior agente che avesse mai incontrato, l'unico buono secondo lui".

