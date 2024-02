Zidane e la Juve di Lippi: “Impressionante”. La risposta sul futuro fa sognare

"È stato mio allenatore, soprattutto mi ha fatto venire alla Juve. È il primo che ha creduto in me e che mi ha fatto giocare, perché alla fine non era facile per lui". Sono le parole di Zinedine Zidane , anche lui presente alla première del docufilm sulla carriera di Marcello Lippi ' Adesso vinco io ', in programmazione nelle sale italiane da lunedì 26 a mercoledì 28 febbraio.

"Lippi mi ha fatto diventare chi sono"

"Arrivavo dall'esperienza in Francia, era un po' difficile per me la preparazione, però poi alla fine mi ha fatto giocare lui - ha detto l'ex fuoriclasse bianconero ai microfoni di Sky Sport - . Quindi per me è stato non solo il mio allenatore, ma quello che mi ha fatto diventare chi sono".

"È lui che mi ha detto che avrei finito di giocare con la Juventus, giocare bene, e alla fine è andata così. Quindi per me è stato importante. Abbiamo vinto anche delle cose con lui, ma non solo con me. Avevamo una squadra impressionante, lui era un allenatore impressionante, quindi abbiamo fatto delle belle cose".

"Alla fine devi fare la tua di carriera da allenatore. Sicuramente è uno dei più grandi allenatori che ho avuto, lui e anche Ancelotti. Ho appreso tante cose e poi ho fatto il mio percorso".

Zidane sul possibile ritorno in Italia

L'ex tecnico del Real Madrid ha inoltre risposto su un suo possibile approdo in Serie A. "Un giorno in Italia? Perché no, perché no. Nel calcio può succedere di tutto. Adesso sto facendo altre cose, vediamo però sicuramente mi piacerebbe". L'ultima esperienza da allenatore del francese resta quella maturata in occasione del suo ritorno sulla panchina dei blancos, con i quali ha vinto complessivamente 11 trofei.