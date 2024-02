Lippi: “Juve, non me l’aspettavo. I due giocatori più forti che ho avuto…”

Lippi sulla Champions rincorsa dalla Juve, i giocatori più forti e sull'Inter

Lippi ha parlato della rincorsa della Juve alla Champions League iniziata dopo la vittoria della sua Juve nella stagione 1995/1996: "Perché la Juve non è più riuscita a vincere la Champions? Non lo so, non ne ho la più pallida idea. Noi eravamo forti, abbiamo fatto tre finali di Champions. In quel periodo abbiamo vinto cinque Scudetti, la Coppa Intercontinentale. Quel gruppo era forte, se costruisci un gruppo forte e in sintonia riesci a fare dei cicli importanti e fortunati".