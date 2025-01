Pietrelli alla Juventus Next Gen, è ufficiale: la formula dell'accordo

TORINO - "Alessandro Pietrelli è un nuovo giocatore della Juventus Next Gen. È ufficiale infatti il suo arrivo in bianconero dalla Feralpisalò con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025 con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni". Con una nota diramato sul proprio sito, il club torinese ha annunciato il quinto rinforzo per la seconda squadra di Brambilla, militante nel girone C di Serie C, dopo quelli di Deme dal Sasso Marconi e di Villa dal Pineto, oltra ai ritorni di Turicchia e Quattrocchi dai rispettivi prestiti al Catanzaro e alla Cavese.