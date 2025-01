La cura Brambilla cambia il mercato: Chiellini prepara i colpi Next Gen

La Next Gen all’esame di maturità. La Juve Under 23 domenica ospiterà alle ore 15 a Biella la capolista del Girone C. Quel Monopoli reduce da 6 vittorie nelle ultime 7 giornate e che gioca il calcio più spettacolare della terza serie. Mica male come test per capire se i bianconeri possono sognare davvero un posto in zona playoff. Missione diventata possibile grazie alla cura di Massimo Brambilla. Dal suo ritorno in panchina, la Juventus ha svoltato, conquistando 17 punti in 8 gare con ben 5 successi nelle ultime 6 partite. Numeri da alta classifica che hanno convinto la dirigenza bianconera a rinforzare l’organico in questa finestra di mercato. Il primo acquisto, ufficializzato ieri pomeriggio, è stato l’esterno offensivo Serigne Deme, prelevato dal Sasso Marconi dove si era messo in luce come uno dei talenti più interessanti della Serie D. Per il classe 2005 contratto fino al 2027 con opzione per la stagione successiva. Manca solo l’annuncio pure per Lorenzo Villa, che la Juve ha prelevato dal Pineto. Una mossa resasi necessaria per ovviare ai gravi infortuni di Pedro Felipe e Riccardo Stivanello che avevano falcidiato il reparto difensivo. Ora il ds Claudio Chiellini è al lavoro per regalare a Brambilla innesti di qualità in fase offensiva.