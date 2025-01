Gatti da brividi su Danilo: “L’esempio più grande mai avuto”

La stoccata di Danilo alla dirigenza

"Mi sarebbe piaciuto salutare la gente allo Stadium, andare via in modo diverso, ma porto con me solo bei ricordi, sono stati cinque anni e mezzo qui a Torino, alla Juve, che mi hanno migliorato come persona, come uomo e come calciatore. Cosa è successo? Mi sono sempre messo a disposizione, ho sempre fatto il mio lavoro. Mi porto dietro il rapporto con la squadra e i ragazzi, poi sulle scelte di società e allenatore non posso incidere, ma non è stata una scelta mia". In partenza da Torino per tornare a giocare in Brasile, Danilo si è tolto qualche altro sassolino dalla scarpa parlando del suo addio alla Juventus. "Non ho rimpianti, ho sempre dato la mia massima disponibilità dal primo all'ultimo giorno, ho dato il mio massimo e ho la coscienza pulita - ha continuato il brasiliano - È stata la maglia più importante della mia carriera e questo periodo alla Juve ha cambiato il mio livello come calciatore per cui posso dire solo grazie”.