Juve-Empoli, scelto l’arbitro: c’è un unico precedente con i bianconeri

Juve, il precedente con Zufferli

Luca Zufferli dirigerà una partita della Juventus per la seconda volta assoluta in carriera. L'unico precedente risale infatti al 30 ottobre 2024, con il pareggio per 2-2 dei bianconeri all'Allianz Stadium contro il Parma. Una partita in cui non ci sono stati particolari episodi dal punto di vista arbitrale e condotta in maniera corretta dal giovane fischietto friulano.