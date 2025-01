Bonucci si confessa a Diletta Leotta: la malattia del figlio, la Juve e l'Italia

Leonardo Bonucci e sua moglie, Martina Maccari , sono stati ospiti della trasmissione "Mamma dilettante" condotta da Diletta Leotta . Nel corso dell'intervista, i due hanno condiviso esperienze personali riguardanti la loro famiglia e la carriera dell'ex calciatore della Juventus. In particolare, l'ex difensore ha parlato della malattia improvvisa del figlio Matteo che, a soli due anni, lo ha costratto ad un intervento d'urgenza: " Un fulmine a ciel sereno ". Poi Martina ha aggiunto: " Io ho pianto dopo cinque mesi, da sola perché in quel momento dovevo essere forte". Ed ancora: "Ognuno ha il suo modo di reagire e nessuno dovrebbe mai essere giudicato per questo ".

Bonucci, la rivelazione sul figlio e l'incarico con la Nazionale Uder 20

Ha rivelato che suo figlio Matteo ha dovuto smettere di giocare a calcio a causa della malattia, ma lui ha cercato di dargli nuovi stimoli: "Gli ho detto di studiare per diventare allenatore".

Bonucci ha raccontato anche un aneddoto curioso sul nome del figlio Lorenzo: "L'abbiamo scelto ascoltando una canzone di Jovanotti mentre eravamo in autostrada". Ha aggiunto poi che il ragazzo, inizialmente tifoso del Torino, ha cambiato squadra dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Parlando della genitorialità, l'ex difensore ha sottolineato quanto sia difficile dire "no" ai figli, ma allo stesso tempo necessario. Riflettendo poi sul cambiamento dei tempi, ha ricordato: "Io ho avuto il mio primo telefonino solo quando mi sono trasferito da Viterbo a Milano per vivere da solo". Sulla sua nuova vita fuori dal campo, ha ammesso: "In casa ero un aiutante part-time. Ora mi sveglio e sono a casa, la sera mi addormento e sono a casa. È un’intera giornata da gestire, ma mi do da fare". Concludendo ha poi rivelato: "Il nuovo incarico con la Nazionale Under 20 al momento è perfetto, vediamo poi nel tempo cosa succede".

