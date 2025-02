Kelly-Juve, le cifre. Fagioli con la valigia, Cambiaso rimandato…

La situazione Fagioli

Il “malloppetto” potrebbe arrivare da Nicolò Fagioli che ha la valigia in mano anche se manca ancora la destinazione. Una cosa è certa: la Juventus non è intenzionata a cederlo in prestito senza l’obbligo di riscatto. Al momento sono molto forti su di lui il Marsiglia e il Lipsia, rimasto impressionato dalla partita magistrale della mezzala in Germania nell’eroica vittoria bianconera in rimonta di Champions League a ottobre. Ma i due club non sono gli unici pronti a tesserarlo, in lizza c’è anche la Fiorentina che ha già trovato l’accordo con il ragazzo per quanto riguarda contratto e ingaggio. Il problema è che la Viola non vorrebbe vincolarsi con l’obbligo di riscatto ma in queste ultime 24 ore i due club potrebbero trovare il punto di caduta e far sì che Fagioli possa ricongiungersi con Moise Kean che questa estate ha lasciato Torino per Firenze. Per Fagioli la soluzione migliore sarebbe proprio la maglia Viola ed entro stasera potrà conoscere il proprio futuro. Per quanto concerne gli altri bianconeri non dovrebbero esserci sorprese visto che Douglas Luiz ha chiesto di restare per giocarsi le proprie chance nella seconda parte della stagione mentre il passaggio di Cambiaso al Manchester City è stato rimandato alla sessione di giugno. Intanto la Juventus ha deciso che Adzic resterà sino al termine di questo campionato a Torino e tenuto conto della concorrenza fitta in avanti con il rientro degli infortunati è possibile che il montenegrino vada qualche volta a rinforzare la Next Gen che con Brambilla, grazie a 10 risultati utili di fila, ha allontanato lo spettro della retrocessione per vedere la zona playoff.