Fagioli alla Fiorentina: quanto incassa la Juve. Retroscena Douglas Luiz

Dopo Kean, Palladino avrà anche Fagioli

Nonostante si trovasse ai margini nelle scelte di Thiago Motta nella prima metà della stagione, Fagioli aveva diversi estimatori, non solo Palladino: lo ha cercato fino all’ultimo anche il Marsiglia, che poi sul gong delle trattative ha deciso di virare forte su Bennacer, prelevato dal Milan. L’ha spuntata la Fiorentina, che si conferma come uno dei club più attivi in questa sessione di mercato: altro affare tra bianconeri e viola dopo l’operazione Kean della scorsa estate. In questo senso è stata fondamentale anche la volontà del ragazzo che ha spinto per trasferirsi a Firenze, una volta compresa la necessità di lasciare Torino. Con la partenza di Fagioli, a centrocampo in bianconero è rimasto Douglas Luiz, nonostante il tentativo in extremis del Manchester United, dopo il corteggiamento - evidentemente non troppo convinto - del City di Guardiola nei giorni scorsi. Si chiude quindi con la cessione al fotofinish di Fagioli un mercato di riparazione della Juventus che ha dato a Motta quattro innesti e che ha visto, nell’ultima giornata, anche alcuni movimenti riguardanti la formazione Next Gen. Pedro Felipe, al momento fermo in infermeria a causa della rottura del legamento crociato, verrà riscattato dal Palmeiras per poco più di 2 milioni mentre Comenencia resta e potrebbe anche rinnovare il contratto in scadenza a giugno.



