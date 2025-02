Pedro Felipe riscattato, ufficiale alla Next Gen: le cifre e il rinnovo

La Juventus e Pedro Felipe proseguiranno sulla stessa strada. I bianconeri lo hanno riscattato dal Palmeiras per 700mila euro più 1.3 di bonus, tra alcuni facilmente arrivabili e altri meno. Il difensore ha poi prolungato il suo contratto con la Next Gen fino al 2029. Un grande atto di fiducia da parte delle società nei confronti del brasiliano, out per infortunio da fine novembre a causa della rottura del legamento crociato, uno dei tanti della sfortunata stagione della Vecchia Signora. Prima del grave ko, il classe 2004 stava impressionando con partite di alto livello, allmeno per la categoria. Brambilla è pronto ad aspettarlo per rimetterlo presto in campo e magari permettergli di farsi notare anche per un eventuale step in prima squadra.