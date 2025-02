Como-Juve all'arbitro Abisso: i precedenti, la furia di Allegri e quel clamoroso rigore

Como-Juventus , anticipo della 24esima giornata in programma venerdì 7 febbraio, sarà diretto da Rosario Abisso della sezione di Palermo . Con lui i guardalinee Vecchi e Bahri , il quarto ufficiale di gara Monaldi e gli addetti alla Var Guida e Maggioni . Domenica sera al Maradona scenderà in campo la capolista Napoli che ospiterà l'Udinese : il match sarà diretto da Livio Marinelli di Tivoli che avrà come assistenti Zingarelli e Votta , il quarto uomo Bonacina e gli arbitri Var Camplone e Marini. Lunedì 10 il posticipo Inter-Fiorentina, affidato a Federico La Penna di Roma . Con lui in campo al Meazza gli assistenti Scatragli e Moro , il quarto ufficiale di gara Ayroldi , quindi alla Var Meraviglia e Fabbri .

Juve-Abisso, i precedenti

Rosario Abisso dirigerà la Juventus in Serie A per la nona volta: 5 vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'ultima è la vittoria dello scorso novembre sul campo dell'Udinese con il 2-0 a favore dei bianconeri di Thiago Motta. Ma proprio ad Udine, a febbraio del 2024, è avvenuto uno dei precedenti più noti con Allegri sulla panchina della Vecchia Signora. Dopo il ko per 1-0, all'ex tecnico bianconero, reo di aver rivolto una frase ingiuriosa al direttore di gara negli spogliatoi, venne inflitta una multa dal Giudice Sportivo. Altro episodio da sottolineare riguarda Juventus-Benevento di marzo 2021, terminata con la sconfitta dei bianconeri per 1-0. A dirigere l'incontro è stato proprio Abisso che nel primo tempo non ha fischiato un rigore netto per un fallo di Foulon su Chiesa.