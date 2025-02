Juve-Inter LIVE, formazioni e cronaca: segui il derby d’Italia in diretta

Si accendono le luci all'Allianz Stadium: c'è l'atmosfera delle grandi partite in attesa di Juventus-Inter. Il Derby d'Italia, valido per la 25esima giornata di Serie A, porta dietro di sè tanta storia, con incroci passati agli annali del calcio italiano. A sfidarsi questa sera alle 20:45 sono due formazioni alla ricerca di continuità: da un lato i ragazzi di Thiago Motta pronti ad agguantare la quarta vittoria consecutiva tra campionato e coppe, dall'altra i nerazzurri che hanno a portata di mano il primo posto in classifica dopo il pareggio del Napoli con la Lazio. Un match che riserverà sicuramente grandi emozioni, vedasi la gara d'andata, chiusa con un 4-4 a dir poco spettacolare.