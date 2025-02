Inzaghi, la Juve sfianca: “Nove anni che vengo qui a Torino e…”

Inzaghi dopo Juve-Inter

"C’è grande rammarico e delusione, ma i ragazzi hanno fatto una grande gara. Dovevamo essere più bravi nel finalizzare e fare gol, ma a livello fisico stavamo bene. Il secondo tempo non è stato approcciato come il primo. Non dobbiamo fare proclami e lavorare di più per raggiungere quello che vogliamo. Dobbiamo parlare poco e lavorare, ma non ho nulla da recriminare alla squadra" - ha spiegato Inzaghi nel post partita. Sui tre cambi: “Fatti perché non stavamo giocando come il primo tempo, non eravamo più fluidi. Stavamo soffrendo la Juve. I subentrati hanno fatto molto bene e in quel momento avevamo sistemato la partita. Nel nostro momento migliore hanno segnato loro. Secondo me poco prima della rete di Conceicao c’eravamo riassestati. Dobbiamo cambiare marcia, soprattutto negli scontri diretti”. Poi ha proseguito: “Vengo qui da nove anni e non avevamo mai creato tutte queste occasioni. Stiamo parlando di una sconfitta che ci fa male, ci tenevamo molto. Ma mancano ancora tante partite”. Sulla sfida con il Napoli: "Sarà importante ma prima dobbiamo giocare con Genoa e Lazio, cercheremo fare del nostro meglio".