Tether e la Juve, cosa c’è dietro: lo scenario (per ora) impossibile

Stablecoin

Ma cos’è una “stablecoin”? Il funzionamento è semplice: si tratta di una criptovaluta che ha (o dovrebbe avere) un corrispettivo di una motena reale: cioè per ogni dollaro virtuale emesso, deve esserci un dollare reale nelle casse di Tether, che investe i guadagni in prodotti finanziari a basso rischio (per esempio nel caso di Tether: buoni del tesoro americani, a tal punto che è il 20° detentore del debito Usa). Lo stesso ad Paolo Ardoino, si è vantato che la società genera più profitti per dipendente di qualsiasi altra azienda e che nel 2023, attraverso la rete Tether, è passata una quantità di denaro quasi pari a quella delle carte Visa. A differenza del Bitcoin, la stablecoin è ancorata ad un asset (spesso il dollaro statunitense) in grado di garantire una certa stabilità. La criptovaluta non è esente da controversie, soprattutto di trasparenza visto che la stablecoin viene usata nei Paesi colpiti dalle sanzioni statunitensi per aggirare la normativa. I cripto-trader in Russia, per esempio, stanno facilitando lo scambio di rubli con stablecoin per eludere le restrizioni economiche imposte dopo l’invasione dell’Ucraina.