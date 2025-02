Irrompe Tether ma la famiglia Agnelli non vende: qual è il futuro della Juve

Solo il tempo ci dirà se i brillanti imprenditori dietro a Tether diventeranno qualcosa di più importante per la Juventus di quello che sono ora: ricchissimi azionisti di minoranza. Lo slogan "Make Juve Great Again", quasi una parodia del motto trumpiano, fa sognare, anche in virtù delle sconfinate possibilità economiche della proprietà di Tether, ma c’è un piccolo particolare: la famiglia Agnelli non ha intenzione di vendere la Juventus in questo momento storico. E, soprattutto, non ha venduto a Tether che ha acquistato sul mercato il 5% del club. E sul cosiddetto flottante, ovvero le azioni che circolano (ovvero il 35% del totale) la Juventus e la sua proprietà non possono farci molto. Insomma, John Elkann è stato spettatore, per quanto interessato, della vicenda, e non ha intenzione di cambiare il suo ruolo con uno più attivo e dinamico. John è consapevole che la Juventus rappresenta un asset di inestimabile valore emotivo per la famiglia e di discreto valore economico; condivide la passione per la Juventus con i figli (tifosi molto appassionati dei colori bianconeri) e non sta cercando un compratore o ascolta offerte per l’acquisto del club.