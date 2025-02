Doppietta di Buffon, cresce una stella: Louis Thomas brilla nel Pisa Primavera

Alla categoria dei figli d'arte che sbocciano sui campi di calcio si iscrive anche Louis Thomas Buffon . Di sicuro si penserà a due nuove manone a difendere i pali della propria squadra, e invece no. Il primogenito della leggenda della Juventus Gigi Buffon è un attaccante dai piedi molto educati. Chi lo avrebbe mai detto. Il giovane classe 2007, che milita nella Primavera del Pisa , si sta mettendo in mostra sbalordendo tifosi e addetti ai lavori. Nell'ultima partita tra i toscani e l'Ascoli Primavera, il calciatore ha messo a segno una doppietta nel 3-1 finale . Solo l'ennesima grande prestazione di una lunga serie.

Buffon dalla convocazione col Pisa alla Repubblica Ceca

Come si diceva, le ottime prestazioni di Thomas Buffon non sono una sopresa. Ne sa qualcosa Filippo Inzaghi, tecnico della prima squadra del Pisa, che ha recentemente convocato il figlio d'arte per il match contro il Cesena. Un attestato di stima non da poco da parte di un allenatore molto esperto e che di attaccanti se ne intende. Intanto, avendo preso la nazionalità ceca da mamma Alena Seredova, è stato già aggregato all'under 18 della Repubblica Ceca. Un curriculum che fa già sognare e promette grandi cose.

