Juve, spunta la nuova maglia: ispirazione ai vigneti e zebra stilizzata

La Juventus inizia già a pensare alla prossima stagione. E non per aspetti tecnici, ma per la nuova divisa. Precisamente la terza, che già quest'anno ha fatto grande scalpore per l'originalità e per la presenza della zebra stilizzata al posto dello scudetto dei bianconeri. Per il nuovo campionato, la Vecchia Signora dovrebbe avere nuovamente la possibilità di indossare un capo simile. Come riporta "La maglia bianconera", il prossimo kit "third" dei ragazzi di Thiago Motta, dovrebbe andare sullo stesso stile di quella del 2024-2025.