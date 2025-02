Motta, ma pensi allo Scudetto? "A parte l'Atalanta, davanti fanno tutte fatica"

Thiago Motta è intervenuto nel consueto post partita per commentare la vittoria della Juventus a Cagliari per 1-0 firmata dalla rete di Dusan Vlahovic. Il tecnico dei bianconeri ha parlato a Dazn di Yildiz rispondendo così a Montella presente in studio: "Ho sentito tante volte Montella parlare di lui. Ha grande forza fisica, tecnica, mentale, molto generosa in fase difensiva, giocando da esterno o centralmente cambia poco. Ha le qualità per farlo. Vedo da esterno un ragazzo che può creare situazioni molto importanti e giocando a sinistra, chiudendo le azioni, deve sicuramente migliorare le conclusioni. Spesso capitano situazioni come quella di stasera o sennò spesso capita che non le va a cercare. Ha tutte queste possibilità. Abbiamo visto una ripartenza e fisicamente è pronto per farlo. Arriva con forza, lucido, poi concludere meglio arriverà. Ma ho visto come arriva, mi piace che giochi da esterno o trequartista, deve entrare in area dove si fa gol. Insistiamo tanto. Conceicao la stessa cosa. Abbiamo creato tanto, non chiuso la partita, abbiamo fatto tutto noi. Conosciamo il Cagliari, fa difficoltà, non avendo chiuso la partita dobbiamo saper soffrire. Su Kenan sono d'accordissimo con Montella".