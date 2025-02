Juve, così la maglia da trasferta: la divisa away per il 2025/2026

Dopo l'anteprima sulla terza divisa della Juventus per il prossimo campionato, la pagina Instagram "La maglia bianconera" ha pubblicato anche i dettagli sul kit away per la stagione 2024/2025. Rispetto alla third, lo scudetto riprende quello ufficiale e non la zebra stilizzata. Come ogni anno, il club cerca di ispirarsi a colori differenti e a temi particolari, per cercare di raccontare una storia anche con ciò che indossano i calciatori. Con la terza maglia, la Vecchia Signora ha deciso di ispirarsi ai vigneti di Torino, mentre ora con la seconda ha optato per un'altra strada.