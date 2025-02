Juve-Genoa, quando si gioca? Serie A, ufficiali date e orari del 30° turno

La Serie A ha ufficializzato date e orari delle partite di campionato valide per il 30° turno, stabilendo anche i giorni in cui si disputeranno le semifinali di andata di Coppa Italia. Un turno, quello di A, in cui la Juve di Thiago Motta si appresterà ad affrontare il Genoa di Patrick Vieira. Spicca, tra le altre partite, il big match del Maradona tra Napoli e Milan.