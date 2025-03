Thuram-Koopmeiners, Motta e il "pretendere senza dare": la sceltà è fatta

Nuove garanzie

Evidentemente, KT non gli ha mai dato abbastanza garanzie, specialmente in quelle gare in cui Thiago riteneva di avere le carte in regola per raggiungere il risultato attraverso il possesso. Situazioni in cui Koopmeiners diventa certamente più affidabile. O forse no. Altro sguardo ai numeri: Thuram registra un 13% in più rispetto a Koop per tocchi riusciti nell’area avversaria, e giganteggia rispetto al compagno per duelli vinti (+10%). Soprattutto, il dato sulle palle perse è decisamente emblematico: 9.5 di media per Teun, un terzo in più rispetto alle 6.1 di Khephren. Insomma: non esattamente palla in banca, in particolare quando il ritmo si alza, la pressione si fa forte. E la Juventus è chiamata ugualmente alla vittoria, come lo sarà domani sera e come lo sarà da adesso in poi. Il campionato ha fatto un assist pazzesco, quasi insperato, e perciò tocca cercare di correre il più possibile. Dimenticando le scommesse e tornando ad avere il potere di controllare quel che è possibile controllare. Come le scelte, appunto. E come l’undici iniziale, dove inevitabilmente torneranno a figurare il numero e il nome di Thuram. Uno a cui non si può certo dire che abbia "preteso senza dare". Anzi.