Ghilardi, braccio largo in area: perché non è stato dato rigore alla Juve

Marchetti tornava a dirigere un incontro all’Allianz Stadium dopo Juventus-Bologna, un match con qualche polemica che lo portò a rimanere fuori dalle gare di Serie A per diverse giornate. Tecnicamente l’arbitro di Ostia fischia 24 falli e azzecca le due decisioni principali della prima frazione. Il direttore di gara, infatti, ha annullato correttamente una rete per parte: prima ai bianconeri, per un fallo di Kelly su Montipò; poi invece il gol di Suslov viene revocato per un fuorigioco iniziale di Faraoni. Giusta la segnalazione del Var - anche se l’offside risale a una trentina di secondi prima -, anche perché il tocco di Di Gregorio non fa ripartire una nuova App (nuova azione d’attacco) in quanto non è un “reale cambio di possesso”.