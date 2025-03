Juve-Atalanta, scelto l'arbitro del big match: due precedenti controversi

Juve-Atalanta, scelto Sozza per il big match: i precedenti

L'Aia ha deciso di affidare la sfida tra Juventus ed Atalanta all'arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno. Il direttore di gara sarà accompagnato dagli assistenti Bindoni e Tegoni, con Maresca come quarto uomo. Al Var ci saranno invece Di Paolo ed Aureliano.

Per Sozza si tratterà della settima direzione in carriera in Serie A con i bianconeri, con un bilancio che è attualmente di tre vittorie, due pareggi ed unna sconfitta. Da segnalare in particolare il precedente legato alla passata stagione, con la sfida tra la Juventus e ed il Bologna allenato da Thiago Motta: una partita terminata sull'1-1 con la risposta di Milik ad Orsolini, ma a far discutere fu l'utilizzo del Var (o meglio in non utilizzo visto che il monitor era fuori uso) in occasione del rigore del vantaggio assegnato ai rossoblù. Altro episodio controverso poi in occasione del pareggio per 1-1 contro il Napoli del 6 gennaio 2022: il tocco di mano di Mertens in area di rigore del Napoli nella sfida dello Stadium del 6 gennaio 2022.

Serie A, tutte le designazioni della 28esima giornata

Di seguito le designazioni complete per il turno di Serie A: