Juve, ecco un miliardo!

TORINO - Un miliardo di dollari! Ufficializzato il montepremi del Mondiale per club che si svolgerà quest'estate negli Stati Uniti e vedrà la partecipazione di Juventus e Inter per l'Italia. Una cifra importante, che verrà ridistribuita fra le 32 squadre partecipanti secondo criteri che saranno ufficializzati nelle prossime ore. Per ora è trapelata solo la cifra complessiva (che contiene anche una percentuale di solidarietà per i club che non vi partecipano). Un club come la Juventus o come l'Inter potrebbe, in ogni caso, incassare un premio di partecipazione di circa 10/12 milioni e prenderne altrettanti per il superamento della fase a gironi. Quindi arrivando gli ottavi sarebbero 24/25 milioni di dollari. Il girone della Juventus comprende: Manchester City; Wydad Casablanca (Marocco) e l'Al Ain Ain (Emirati Arabi Uniti) e passano le prime due classificate. Il girone dell'Inter comprende: River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds.