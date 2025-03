"Tifosi Juve, ora aiutate Motta: a maggio senza rimpianti, l'Inter può crollare"  

"Vedo l'Inter a corto di benzina..."

A proposito delle recenti frenate di Inter e Napoli, si aspettava un campionato così aperto?

Assolutamente no. A metà del girone di ritorno ero convinto che l’Inter avesse già il titolo in tasca, invece oggi vedo i nerazzurri a corto di benzina. Nel momento decisivo della stagione, dove devi stringere i denti, stanno faticando. Ed è adesso che si ritrovano a giocare le sfide più importanti tra campionato, Champions e Coppa Italia. Ecco perché le outsider che stanno dietro, hanno davvero una possibilità concreta di inserirsi nella corsa scudetto. L’Inter può crollare da un momento all’altro. La Juve deve fare di tutto per arrivare a maggio senza rimpianti. Ha già buttato via fin troppi punti con quei pareggi contro Lecce, Venezia… Oggi potevi essere in scioltezza a meno due dalla vetta...».



Thiago con l’emergenza infortuni prossima a rientrare, ora avrà finalmente la possibilità di scegliere...

«La Juve al completo è una squadra forte. Se penso a una difesa con Kalulu, Gatti, Veiga e Cambiaso mi viene da essere fiducioso per il finale di stagione. È un reparto tosto. A questo punto, Weah potrà tornare a giocare più alto, visti gli ottimi numeri di inizio stagione. Poi se vuoi far rifiatare qualcuno hai Kelly che a me non sta spiacendo affatto».