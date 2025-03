Juve, Salvai esclusiva: “Sì, ho pensato al ritiro. Poi il mare d’inverno..."

Quanto dovremmo ancora attendere per vederla in campo?

«Questo lo deciderà il tecnico, ma penso che un paio di settimane di allenamento con la squadra siano necessarie, per sentirmi anche pronta e tranquilla e non arrivarci in modo affrettato».



Sotto quale aspetto questa Juve è cresciuta rispetto al recente passato?

«Ho visto una Juve cinica, umile e molto forte mentalmente. Ho notato grande disponibilità da parte di tutte ad adattarsi a un modo di giocare nuovo. I risultati rispecchiano tutto il lavoro compiuto e adesso penso sia arrivato il momento di raccogliere i frutti della stagione».



Qual è stato il punto di forza del nuovo tecnico Canzi?

«Tutte le ragazze in rosa hanno avuto tante occasioni e questo non è scontato, perché molto spesso a un certo punto si innesca un meccanismo per cui ci sono quelle che giocano e le altre. Penso che il tecnico sia stato molto bravo in questo. Poi ognuna è riuscita a sfruttarle nel modo migliore, in ultimo Emma (Godo, che ha segnato giovedì in Coppa contro la Fiorentina ndr): si è allenata con me i primi giorni e ho visto subito che aveva molta voglia di imparare. Se quella è la predisposizione mentale, dare i compiti in campo poi è un attimo».



Mancano sette partite di campionato e una finale di Coppa Italia: il fatto di poter dare il suo contributo per un doppio obiettivo le dà gioia?

«Poter giocare per due traguardi così ambiziosi aiuta anche me perché è stimolante: ci aspettano solo belle partite e quindi, se avrò la possibilità di scendere in campo per me sarà importante perché potrò confrontarmi subito con squadre di alto livello. Belle partite tra cui naturalmente la finale, anche perché quella mancata lo scorso anno ci è rimasta un po’ lì…».