Futuro Koopmeiners legato al destino di Motta? Il mercato Juve è già iniziato

Koopmeiners lo ha voluto soprattutto Motta . Certo, piaceva anche a Cristiano Giuntoli , ma se non fosse stato un pallino di Thiago Motta chissà se il dt bianconera avrebbe condotto una trattativa così difficile e, soprattutto, costosa per avere l'olandese.

Che fine farà Koop?

E adesso? Adesso che Koopmeiners ha deluso e Motta potrebbe essere esonerato a fine stagione: che fine farà Koop? Insieme a Douglas Luiz è considerato uno dei flop della stagione: pagato quasi 50 milioni e solo raramente utile alla causa. Certo, al contrario di Douglas, dopo aver superato l'infortunio alla costola ha garantito una certa continuità di presenze. Ma non certo di rendimento. E quindi? Quindi, anche se Motta - come è probabile - lasciasse la Juve a fine stagione, Koopmeiners rimarrebbe comunque. La Juve crede nell'investimento e nel fatto che il ragazzo possa completare la sua maturazione "juventina" e diventare un punto fermo dell'anno prossimo. Così, mentre Douglas sarà certamente messo in vendita e offerto in giro per l'Europa. Su Koop la Juve ci scommette ancora.

