Danilo a nudo da Perin: "Mi massacravo. Fischi alla Juve, ho capito una cosa"

"Il problema era dentro di me"

Danilo ha proseguito: "Era tornato il bambino che ha iniziato per strada in Brasile, ho capito che potevo portarlo al Bernabeu. Era lo stesso periodo in cui è nato il mio primo figlio. Mi è piaciuto tanto il lavoro con questo psicologico, capire come funziona il nostro cervello. Da lì ho iniziato a leggere ed informarmi. Ho capito che il problema non era il Real, ma era dentro di me. Prima di capirlo sarei voluto andare via a tutti i costi, ma non sarebbe cambiato niente. Per fortuna il presidente non mi ha lasciato partire. Poi sono comunque andato via alla fine del secondo anno, ma è stato diverso. Lo avevo scelto io e avevo ritrovato me stesso, ero tranquillo. Mi ricordo un ottavo di finale di Champions League con il Real Madrid. Giocavamo contro il Wolfsburg in Germania e abbiamo perso 2-0, giocando malissimo. Tutti ce l’avevano con me, con la mia prestazione. Nel weekend sono andato in panchina in campionato e sono entrato al ‘70. Tutto il Bernabeu mi fischiava e avevo paura anche solo nel toccare la palla. A quel punto potevo accettare la sconfitta o reagire. Ho fatto quindi quei 20 minuti come se fosse stata la finale di Champions ed è stata una vittoria personale importante, a fine partita tutti mi hanno applaudito. Oggi giocando alla Juve e col Brasile, dove la pressione è massima, capita che la gente ci fischi come squadra o singoli. Io in quei momenti riesco però a capire come cambiare la situazione".