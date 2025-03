Capolinea Motta, Sabatini fa i nomi Juve: "Ecco gli allenatori già contattati"

Juve e Motta, Sabatini: "Manca identità"

Sabatini analizza in primis il momento Juve e la gestione di Motta: "Voglio giocare un po' non sulle parole, ma sui concetti. Come detto prima questa non è una squadra in costruzione, ma è una squadra in distruzione. Qui non ci sono i giocatori che non seguono l'allenatore, è l'allenatore che non segue i giocatori. Qui non ci sono i giocatori che giocano contro l'allenatore, è l'allenatore che ha un atteggiamento contro i giocatori. Parliamoci chiaro: la Juventus è andata in campo a Firenze con due nazionali convocati da Spalletti, ovvero Gatti e Cambiaso, in panchina. Primo cambio mette tre difensori: sotto 2-0 cambi tre difensori? Vlahovic non farà le famose caterve di gol, ma Vlahovic è stato dimenticato da due mesi: ma stiamo scherzando? Tra Vlahovic e Kolo Muani io mi tengo Vlahovic. In questa situazione è lo spogliatoio contro Thiago Motta o è Thiago Motta contro lo spogliatoio? E chi dà l'identità in questo? Chi sono i giocatori che in campo hanno l'identità? Ce n'erano tre degli 11 titolari a Firenze, che sono i tre in prestito: ma che identità volete che diano? Questi il 30 giugno se ne vanno e non fanno neanche il Mondiale per Club. Motta non dico mica che lo fa apposta...".