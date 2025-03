Alisha Lehmann fa scandalo in Inghilterra: "Rischia il ban da Instagram"

Alisha Lehamnn e le foto in lingerie: la reazione dei social

Lehmann, che vanta quasi 17 milioni di follower su Instagram, ha ricevuto oltre 400mila like in pochi giorni per questo post. Come fatto notare anche da alcuni utenti social, le regole di Instagram stabiliscono che "i contenuti che possono essere sessualmente espliciti o allusivi, come immagini di persone in abiti trasparenti" sono considerati "sensibili". Ed è per questo motivo quindi che la calciatrice della Juventus rischierebbe di essere censurata dalla piattaforma. Lehmann, che si è unita alla Juventus insieme al suo fidanzato Douglas Luiz la scorsa estate, attualmente non può giocare a causa di un infortunio alla coscia.



