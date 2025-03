Cambiaso ancora ko, lascia l’Italia e torna dalla Juve: le condizioni

Niente sfida con la Germania a Dortmund per Andrea Cambiaso. L'esterno della Juventus, già costretto a saltare l'andata dei quarti di Nations League contro i tedeschi, non sarà a disposizione per il secondo round contro la squadra di Nagelsmann in programma domenica. Un'assenza importante per il ct Spalletti che ha sempre sfruttato il calciatore bianconero come un vero e proprio jolly, sia da esterno sinistro sia sul versante opposto, grazie alle sue qualità in palleggio.