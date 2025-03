Higuain, papà racconta il post Juve: "Mi disse che non si sentiva all'altezza"

"Non si sentiva all'altezza"

Così Jorge Higuain, riferendosi al periodo successivo al suo addio alla Juve e alla possibilità di un ritorno al River Plate: "Avevo la speranza potesse tornare, anche lui sapeva prima di ritirarsi che aveva giocato poco al River. Quando volevano prenderlo non stava bene, e mi ha detto: 'Papà, se torno al River dovrò avere 10 punti (nel senso di condizione sia fisica che mentale ottimale, ndr), altrimenti non ci tornerò. Non si sentiva all'altezza di un impegno del genere". I giornali in quella fase dicevano non volesse tornare per paura delle critiche: "Un piano di cattivo giornalismo", lo definisce il papà". Dal passato al passato ancora più remoto, a quando esordì in Prima Divisione nel Superclasico contro il Boca segnando una doppietta: "Volevo andare in campo per abbracciarlo: che pomeriggio incredibile, la gente me lo dice sempre quando mi trova per strada".