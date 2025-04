Rigore inesistente all’Inter, la Juve tuona: “Roba da Kung Fu Panda!”

“Che di fronte alla sconfitta e a un’ingiustizia come questo bisogna trangugiare il veleno in silenzio e trasformarlo in energia e voglia di riscatto, senza parlare troppo e lavorando duro, trovando conforto nei nostri principi. La classifica dice che siamo a +7, lo stesso vantaggio che avevamo all’inizio della Poule Scudetto, ma con quattro gare in meno da giocare. Ho detto che dobbiamo ripartire da qui. Le ragazze non devono perdere la fiducia e soprattutto devono isolarsi dalle sentenze che possono arrivare dall’esterno. Il carro dei vincitori in questo mondo si riempie e svuota velocemente”.

Ha parlato anche con Canzi subito dopo la partita?

“Siamo due vecchi bucanieri del calcio, abbiamo vissuto almeno 60 campionati in due ed entrambi abbiamo navigato in mari ben più tempestosi. Al di là del suo sfogo imminente, è bastato uno sguardo, non aveva certo bisogno del mio aiuto…”.

Chi teme più adesso tra Inter e Roma?

“Sono entrambe pericolose, la Roma nelle ultime stagioni ha imparato a vincere e a livello individuale ha giocatrici che possono decidere le gare in qualsiasi momento. Quest’estate, nell’incredulità generale, avevo messo l’Inter tra le favorite per lo scudetto e non mi ero sbagliato, ha un allenatore che sa tirare fuori il meglio dalle ragazze”.

Quanto crede ancora nella possibilità del double scudetto-Coppa Italia?

“Siamo ancora in ballo su due fronti e quindi adesso cercheremo di completare l’opera. Con un tecnico nuovo e un totale di 14 inserimenti onestamente la situazione attuale va oltre le aspettative di inizio stagione, quando i nostri obiettivi erano l’accesso al Group Stage e la qualificazione alla prossima Champions. Entrambi raggiunti”.