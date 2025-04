Bartishvili, Giuntoli cala il colpo Kvara per la Juve! Farà come Yildiz…

La Juventus pensa al presente e all'obiettivo di entrare tra le prime quattro per giocare la prossima Champions, ma intanto mette gli occhi anche sul futuro. Giuntoli , dopo l'affare Kvaratskhelia al Napoli, è pronto a rifarsi sfruttando anche alcuni canali preferenziali, a partire dall'agente Mamuka Jugeli e l'intermediario Zaccardo . In patria lo hanno definito il 'nuovo Kvara', un paragone forse azzardato, ma le assonanze sono tante: il ruolo, la capacità del dribbling e, soprattutto, è cresciuto nella Dinamo Tiblisi prima di trasferirsi all' Fc Kolkheti . Stiamo parlando di Andria Bartishvili , fantasista classe 2009 georgiano.

Bartishvili, le caratteristiche tecniche

Sedici anni compiuti da pochi giorni (il 30 marzo) per Bartishvili, ovvero l'età minima per effettuare un trasferimento internazionale, e un talento davvero importante. Non è un caso che abbia addosso gli occhi di tanti altri club d'Europa. Un talento precoce perché a 15 anni ha già esordito nella massime serie georgiana, dove ha mostrato tutte le sue qualità balistiche. Al netto dell'altezza (170 centimetri), dove può ancora crescere, è dotato di doti tecniche davvero importanti. Bravo nel dribbling e rapido nei movimento. Ama partire dall'esterno per accentrarsi e liberare il suo destro. Può giocare in diversi ruoli perché è stato utilizzato anche più centrale, dietro alle punte, per sfruttare le sue capacità di visione di gioco per mandare in porta i compagni.

Chi l'ha visto giocare o chi ha visto qualche video in giro per la rete, l'ha definito come un creativo perché con la palla tra i piedi è in grado di creare sempre qualcosa di pericoloso. Un giocatore agile e versatile che, ovviamente, può migliorare ancora tantissimo e sotto tutti i punti di vista, soprattutto in quello decisionale negli ultimi 30 metri. L'agente è lo stesso di Kvara, quel Mamuka Jugeli che segue tantissimi giovani interessanti del calcio georgiano. Un canale preferenziale per Giuntoli che potrebbe sfruttarlo per provare a portarlo alla Juventus...