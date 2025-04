Thuram "alla Pogba": il piano di Tudor per plasmare il centrocampo Juve del futuro

TORINO - Sono passati giusto otto mesi da quel pomeriggio d’agosto in cui Khephren Thuram - con un fare timido, per non dire quasi goffo - si è presentato per la prima volta ai tifosi della Juventus. Alle spalle un’eccellente Ligue 1 da protagonista nel Nizza di Farioli, eppure nella conferenza stampa dell’Allianz non ha lasciato trasparire nemmeno una dose infinitesimale di “presunzione”. «Papà mi ha detto che sono nel più grande club del mondo, sarà un’occasione per crescere come calciatore e come persona» - le sue prime parole in bianconero.