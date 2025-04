“Riportare la Juve al top”: il sogno di Cambiaso e la sentenza su Motta

"L'Inter può puntare a vincere tutto"

Bia si è espresso però anche su altri argomenti, come ad esempio la corsa Scudetto tra Inter e Napoli: "Si giocheranno lo Scudetto fino alla fine, vedo leggermente favorita l'Inter dal punto di vista della gestione dei momenti e delle situazioni, anche se dipenderà pure da quanta strada riusciranno a fare i nerazzurri sia in Coppa Italia che in Champions League, perché poi le risorse potrebbero venire un po' a mancare. Credo che la società punti a fare il triplete se non addirittura il quadruplete, come ha detto Inzaghi. Secondo me faranno di tutto per vincere tutto". Dunque i nerazzurri possono puntare anche alla Champions? "Secondo me sì. Essendo uscito il City se la può giocare, già due anni fa ci è andata molto vicino. La squadra è all'altezza, la rosa è competitiva e hanno più esperienza rispetto a due anni fa. L'Inter non ha niente da invidiare alle altre, secondo me è fra le favorite con PSG e Real Madrid".